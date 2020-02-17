苗栗縣政府辦理第3屆青年事務委員會青年代表徵選活動開跑

苗栗縣政府青年政策之一「促進青年公共參與」，透過青年事務委員會提供參與機會，第3屆委員徵選創新加入學生代表，並遴選12位青年，挖掘更多心聲與建言，落實青年政策。

縣府辦理第3屆青年事務委員會青年代表徵選活動「苗栗有青 聲入你心」，苗栗縣長徐耀昌17日與第2屆青年委員一同號召苗栗好青年挺身而出。

縣府勞青處長彭德俊表示，青年事務委員會迄今5年，今年首創在第3屆委員會中的青年代表，加入3所大專校院之學生會代表或主席共同參與，期盼借重各領域的青年想法、熱忱、專業，作為青年、地方與縣府團隊三方溝通參考，擬訂更完善的青年政策。

第2屆青年事務委員青年代表「紅棗王」邱俊閔、「橘二代」黃文詣也分享經驗，青年事務委員在回饋追蹤提案相當嚴謹，意見等也能獲縣府重視，更透過青年事務委員會了解執行面的困難與可行性，成為重要的溝通橋梁。

徐耀昌表示，青年事務委員會為縣府提供青年公共參與平台，青年委員集思廣益提案，合理、對的都將由努力落實，讓苗栗跟上時代脈動，並打造成為幸福城市。他也有感而發的指出，年輕人有年輕人的想法、思維，國民黨在這次總統大選慘輸，在於不用心、沒有尊重青年，盼符合需求、尊重年輕人，並有效改進才跟得上時代潮流，「這也是我們要努力的方向」。

勞青處說明，第3屆青年事務委員徵選，結合網路世代及網路聲量，納入「網路票選」計分，再透過專業評選小組評選，所獲分數依比例加總後擇優錄取，展現公開透明、多元參與及擇選具有專業建言的委員會精神，將遴選12名設籍或居住於縣內18至40歲青年代表，即日起開放報名至3月4日17：00截止。

(中時 )