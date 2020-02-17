國民黨中央考紀會明天將開會，討論無黨籍立委傅崐萁回復黨籍案，但中央考紀會主委魏平政今天突然以生涯規劃為由，宣布請辭主委，引發議論。對於是否不滿代理主席林榮德處理傅案的方式，魏平政不回應，只強調是個人生涯規劃。

據悉，國民黨考紀會連同主委共有16名委員，魏平政今天向代理祕書長曾銘宗當面請辭，曾雖一再慰留，不過魏以他擔任考紀會主委兩年半，應回復律師本業、從事法令研究了，堅拒慰留。明天的考紀會，必須由出席委員推出一人擔任主席。

魏平政辭職聲明如下：

各位先進、各位朋友：

平政在兩年多前，以法律專業參與黨務工作，是我相當珍惜的人生機緣。在黨內長官與同志的支持與協助下，藉由積極深化黨的綱紀，逐步地重塑黨的形象，喚回黨內同志與社會大眾對黨的信任，成為黨務改革不可或缺的一股力量，平政十分慶幸與感恩。

在階段性任務告一段落之後，基於個人生涯考量，平政已在今（17）日上午向席與曾代理秘書長提出辭呈，離開中央考紀會主委乙職。

平政任內，本黨歷經2018與2020兩次大選，深深感受到民眾對國民黨的殷切期盼，更看重黨的團結與黨的紀律。黨的團結必須拋開個人私心與利益，黨的紀律也必須內化為黨內同志的觀念。不應也不能只是口號與空談，方能建立公信，堅定捍衛黨的創黨理念與核心價值。平政深信，這不但是黨員同志的高度共識，更是全黨努力的方向和目標。

再次感謝黨員先進與各界的協助，未來無論在任何崗位，平政都將繼續關心黨的改革，與各位先進齊心打拼！

(中時 )