受到寒流影響，中央氣象局表示，今(17)日晚間至明(18)日上午針對5縣市發布低溫特報的橙色警示，新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭縣恐出現6度以下低溫，而估計這波寒流會持續到周三清晨為止。

氣象局發布低溫特報指出，寒流影響，今(17)日晚間各地氣溫明顯偏低，直到周二清晨冷空氣影響最大，各地都有10度以下氣溫發生的機率，而新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣則有6度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，18日白天北部最高溫15度左右、南部21-22度、東部17-18度。降雨方面，僅東半部地區有局部短暫雨。

氣象局也提到，周三(19)清晨仍受寒流影響，加上水氣偏少，利於輻射冷卻效應發生，各地天氣寒冷，台南以北及東北部低溫僅10至12度，空曠地區氣溫會更低，高屏、花東也只有13至15度，白天起寒流減弱，各地氣溫明顯回升，高溫皆可達20度以上，好天氣會持續到周日。

(中時電子報)