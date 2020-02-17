「18歲公民權」近期掀起熱議，民進黨不分區立委范雲受訪時表示，對於台灣年輕人她有絕對的信心，同時也質疑民眾黨在選前未響應「18歲公民權」，選後卻大張旗鼓表示支持是在「做秀」。對此民眾黨反擊，希望范雲好好看選舉公報，加上民進黨過去修憲案多次闖關從未成功，卻說要落實青年參與，「誰才真正是在做秀？」

范雲指出，對於「18歲公民權」的社會討論，已經接近20年，這個議題已有高度共識，大可以務實推動，民眾黨不必特別作秀。針對范雲的批評，民眾黨回應，黨團於選舉公報上所提出的三大政見主軸：「公開透明，還政於民」、「國家治理，強化效能」、「財政紀律，台灣永續」，第一大項中即強調「18歲公民權」，對此誤會，民眾黨也表示遺憾，希望去除雙方資訊不對稱所造成的誤解，也可免除斷章取義之嫌。

此外，范雲稱上屆民進黨提出修憲時，是國民黨刻意要把不在籍投票等議題綁在一起，才造成修憲破局，提醒民眾黨「應優先處理國民黨，而非拿已有共識的事情拜會作秀」。對此民眾黨反擊，民進黨早已完全執政，過去四年修憲案多次闖關卻從未成功，稱范雲雖打著「世代共贏」的口號，鼓勵年輕人對政治的熱情參與，卻從未實踐諾言，「到底是誰才真正是在做秀？」

最後，民眾黨表示，黨團所提的「18歲公民權」內容完全沒提到「不在籍投票」，只談下修投票年齡，目前國民黨也表態支持，「不知道范雲立委，究竟是否願意參與連署本黨版本，為落實18歲公民權盡一份心力？」

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(中時電子報)