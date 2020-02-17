澳洲有一對夫妻結婚多年都無法懷有孩子，進而跨國求醫治療，來台就診檢查後，竟發現老公的「精蟲數量是0」，經醫師問診後才知道，他在這一年半間，每天都會重訓2小時，接著再進烤箱桑拿1小時，才會導致不孕。所幸經4個月的調理治療後，終於順利讓太太受孕，喜獲一對雙胞胎。

世界衛生組織（WHO）曾於1990年將男性精蟲數標準值，從每c.c.精液須含6000萬隻精蟲，下修至2000萬隻；直到2010年，WHO又將標準值再下修為1500萬隻，僅為當時的四分之一而已，顯示出現今社會中，男性不孕的問題不容小覷。

桑拿的高溫容易造成精蟲數量大減。（示意圖／取自Pixabay）

運動過量對身體也是一種耗損，此外，當環境溫度越高，就越容易造成精蟲數量大減，所以會使睪丸溫度升高的因素都應該要避免。艾微芙國際生殖醫學中心主任醫師楊文瑞指出，男性不孕的高危險群包括工程師、司機、廚師、電腦族、自行車熱愛者、運動過度者，以及愛穿牛仔褲、溫泉、桑拿重度使用者等。

楊文瑞醫師建議，男性可採取地中海型的健康飲食，多補充維他命 C、E、鋅；而女性因卵子數量是固定的，可藉由調整生活作息、補充維生素D、C、B群、葉酸、E、Q10的方式，來改變卵子的品質。楊文瑞醫師也呼籲，35歲以上的夫妻若嘗試了半年都無法自然受孕，最好盡早尋求醫療的幫助。

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(中時電子報)