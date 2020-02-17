印度駐北京大使館今天推文說，政府本週稍晚將派一架運送醫療用品的專機飛往武漢，支援中國對抗2019年冠狀病毒疾病疫情，回程時會搭載希望返國的印度公民。

印度駐北京大使館下午發出推文，政府本週稍晚將派援助專機飛往武漢，運送一批醫療用品支援中國對抗武漢肺炎，專機回程的運載能力雖然有限，仍將搭載希望從湖北省返國的印度人回國。

推文表示，兩週來，許多留在武漢市或湖北省其他地區想回國的印度公民已和大使館聯絡。

推文呼籲，打算搭乘這班專機從武漢或湖北省返國但尚未與大使館聯繫的印度公民，儘快撥打熱線電話或寄電子郵件到指定信箱與大使館聯繫。

印度總理莫迪（Narendra Modi）之前致函中華人民共和國主席習近平，表達印度願意援助中國對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），印度衛生與福利部隨後於10日解除部分個人防護設備的出口禁令，允許拋棄式口罩、手術用口罩及除了丁(月青)橡膠（NBR）手套以外的所有手套自由出口。

印度1月30日宣布在南部的克勒拉省（Kerala）確診首例武漢肺炎病例，迄今只有3起確診病例，這3名病患在住院隔離治療後都已康復出院。

之前印度派兩架專機從武漢撤回645人，經14天隔離檢測後，全部都沒有感染2019年冠狀病毒疾病。

克勒拉省財政廳長艾薩克（Thomas Isaac）14日推文宣布克勒拉省3個確診病例痊癒時，也表示隔離觀察人數也急遽下降。

(中央社)