新北市防疫基金吸引許多企業響應。（許哲瑗攝）

新北市防疫基金吸引許多企業響應，板橋深丘福德宮、知名網紅「館長」陳之漢、極光先進光學公司、信芳公司等企業今合力再捐款420萬元，基金總金額已突破1028萬餘元；新北市長侯友宜表示，疫情變化來勢洶洶，感謝民間企業付出，善款將陸續購買口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，一起度過難關。

新北市社會局今下午舉辦捐贈典禮，侯友宜到場受贈並表示，疫情正值高峰期，國內日前又爆發首起死亡案例，難以預估疫情何時紓緩，新北市提前成立防疫基金，保障身障者、弱勢族群的照顧，他近日實地訪查餐飲商家，發現許多商家生意大跌，可見疫情不論對民生、經濟還是觀光等層面，皆嚴重衝擊。

侯友宜說，疫情變化來勢洶洶，政府雖力求萬無一失，其實壓力很大，感謝民間企業鼎力相助，讓防疫物資順利到位。

館長陳之漢這次捐款100萬元，他在臉書PO出新北市好日子平台捐款訊息後，吸引不少民眾響應；館長表示，疫情衝擊大，自己經營的健身房生意也受到影響，但仍選擇尖峰時段捐款，因為他以台灣為傲，希望陪伴台灣人度過危機。

信芳公司董事長涂豐川表示，這次捐贈100萬給新北市防疫基金，希望能盡己棉薄之力，讓大家可以平安度過這次的疫情。

社會局長張錦麗表示，防疫基金將陸續補助各老人社區關懷據點、原住民文化健康站及兒少課後照顧據點等，購買口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，此外也提供補助無戶籍、無國籍的兒少，以及福利邊緣戶。

(中時 )