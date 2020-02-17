世界職業女網協會WTA巡迴賽杜拜女網錦標賽今天進行單打會外賽最終回合，台灣一姐謝淑薇2比6、2比6飲恨美國選手布蕾迪（Jennifer Brady），未能以3連勝收下會內賽門票，不過仍有機會以「幸運輸家」身份參與單打會內賽，就看之後大會抽籤結果。

謝淑薇目前單打世界排名第40，今天對手布蕾迪則是第52名，首盤謝淑薇第一個發球局就遭到破發，陷入0比3落後，後段又兩度被迫，只能先讓出第一盤；第二盤謝淑薇兩度發球局失守後1比5面臨落敗邊緣，第7局在15比40落後之際救了2個賽末點，可惜下一個自己發球局再度遭破發，結束這場歷時70分鐘的比賽。

儘管會外賽連過兩關後，謝淑薇在第三輪敗下陣來，不過會外賽結束前如果會內賽籤表出現空缺，會外賽落敗的兩位排名最高的球員，可以抽籤看誰能以「幸運輸家」身份遞補進會內賽，就看幸運之神是否眷顧謝淑薇。

杜拜女網錦標賽單打有32籤，會內賽第一輪目前有7個資格賽，及大會頭號種子哈莉普（Simona Halep）首輪對手還未排定。

(中時 )