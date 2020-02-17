外交部發言人歐江安今天表示，外交部15日接獲我國駐南非代表處回報，模里西斯政府決定依照「世界衛生組織」（WHO）的疫情資訊，禁止在入境模國前14日內曾在中國、香港、澳門及臺灣居住或旅遊的所有國籍人士入境。外交部表達高度不滿，並持續積極進洽模國政府。

她說，模里西斯政府的新決策並非基於國籍考量，而是根據其認定的疫區，且適用於全球各國的外籍人士。

歐江安指出，經駐南非代表處及漁業署駐模國漁業專員查報我國人實際入境情形，目前我國遠洋漁船的船員仍可搭乘漁船上岸入境模里西斯。我國人只要離境14日，並自中港澳以外的國家前往模國，仍可順利以我國護照入境。換言之，只要在第三地（其他國家）停留14天，我國人仍能持用我國護照進入模里西斯。

她說，外交部已訓令我相關駐處持續與模國政府交涉說明我國防疫努力與成效，不應受到WHO錯誤分類的影響，並儘速通報「國際航空運輸協會」（IATA），更正其原有錯誤資訊，以免影響臺模兩國旅遊及商務交流。

另外，有關國人因自香港飛抵模國被隔離一事，模國政府已於本（2）月7日設置新的隔離場所，駐處已與國人電話聯絡致意，國人感謝我國政府的關懷，並表示目前隔離環境及物資已經獲得改善。駐處將續與模國政府及僑胞保持密切聯繫，確保我國人的健康安全。

對於模國政府受到WHO將臺灣納入中國疫區的錯誤列示的誤導，將臺灣併列中國疫區的做法，外交部表達高度不滿，並持續積極進洽模國政府。外交部再次嚴正向WHO呼籲，公衛防疫無涉政治，臺灣與中國互不隸屬，臺灣不受中國管轄，當然也不應畫入中國的疫區。WHO應回歸專業與中立，擺脫中的無理主張，儘速更正對臺灣的不當列示。

(中時 )