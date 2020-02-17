載過郵輪旅客的計程車司機已完成居家隔離檢疫，但有匿名的一名計程車司機於2月17日喊話說，載客量大降。（吳康瑋攝）

載過郵輪旅客的計程車司機已完成居家隔離檢疫，但有匿名的一名計程車司機於2月17日喊話說，載客量大降。（許家寧攝）

載過郵輪旅客的計程車司機已完成居家隔離檢疫，但有匿名的一名計程車司機於2月17日喊話說，載客量大降。（許家寧攝）

目前仍停靠在日本橫濱港的鑽石公主號已爆發群聚感染，確診人數目前已達到454人，而 1月31日公主郵輪曾停靠過基隆港，後來確診的患者也曾在當時下船逛街，當天載過郵輪旅客的計程車司機日前已完成14天的居家隔離檢疫，但有匿名的一名計程車司機於2月17日指出，最近跑車時，都會遇到不少乘客開門第一件事情，就詢問該車有沒有載過郵輪的旅客，若有就會直接關門拒搭。

據中央疫情指揮中心資料指出，當天下船的逾千人旅客曾至臺北101、龍山寺、故宮及九份等北臺灣的經典景點遊玩，目前已知曾接觸「鑽石公主號」遊客的總計54位計程車司機，已完成14天的自我居家隔離檢疫，並已開始跑車第3天，這些司機目前都尚未出現異狀，並已加強消毒計程車、戴上口罩。

基隆市觀光服務促進會理事長謝燦榮指出，自己所帶領的車隊的所有司機從1月31日後，每天都會量兩次的體溫，只要有成員體溫異常，都會直接向市府報告，並強調，每個司機隨時都有戴上口罩，並且「窗口都會打開一半」，以確保空氣流通來降低罹病率。

謝燦榮指出，車隊司機的載客量絕對有下降，但他也表示，因為要顧家庭、顧生活，這些曾經負責載送郵輪旅客的司機都會維持繼續載客，但都在車內都有以消毒水來進行全面消毒，請民眾千萬放心，而司機也都會戴上口罩來保護自己，並指出都已確實要求司機去買酒精，全車上下都要噴，不僅保護自己，也是全面保護乘客。

車隊中也有一名司機指出，大家剛完成14天的居家隔離，心裡都還是很恐懼，但他認為，「既然遇到了，就只能去面對」，目前車隊中共有70輛車，都已完成消毒，並期盼新冠肺炎的風波儘快散去，讓司機們安心載客。

(中時 )