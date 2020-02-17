在意外的「超長假」中，大量的用戶需求讓不少App(手機應用程式)「崩了」。

2月16日晚8時30分左右，多位用戶反應愛奇藝App出現崩潰情況，無法正常觀看。#愛奇藝崩了#的話題也一度衝上微博熱搜。隨後，愛奇藝官方微博稱，已啟動緊急檢查，目前正在全力解決導致播放異常的技術問題。當晚23時，愛奇藝官方微博稱，經過緊急修復，目前已恢復正常使用。

當晚，與#愛奇藝崩了#的話題一同衝上熱搜的還有#韓劇TV崩了#、#小米電視崩了#。此次「超長假」讓不少視頻App的用戶規模、用戶時長創新高。

QuestMobile數據顯示，受疫情影響，最長假期、最宅春節誕生，日活躍用戶規模、日均用戶時長均創歷史新高，其中，從1月23日開始，全網用戶每日使用總時長節節攀升，從原來的50億小時，一路飆漲到57.6億小時（1月24日，火神山直播）、61.1億小時（2月3日，在家辦公第一天），各領域時長也發生了變化，視頻、遊戲兩大領域占比上漲至38%。

(中時電子報)