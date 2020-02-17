《友繪的小梅屋記事簿》以1920年的台灣為背景，描述家中經營高級料亭的女學生友繪，邁向「女將」的接班人之路。（蓋亞文化提供）

在日本傳統旅館或是高級料亭，總能看見穿著和服，臉上端著滿面笑容的「女將」，她們往往對客人無微不至，細心打理一切事務，是整家店的靈魂人物。而台灣日治時期，也有一間高級旅館「梅屋敷」，在台灣漫畫家清水筆下，成為女將接班人的成長之地「小梅屋」，藉由女主角的成長之路，細細拆解台日飲食文化。

清水表示，梅屋敷規模之大，在現代難以想像，故事中的女學生友繪，為了證明自己有能力成為女將接班人，接下承辦園遊會攤位的挑戰。資料考察上，除了必須熟悉女將文化，也要重現1920年日治時代下的台灣，費了不少功夫考證服裝及街景，曾多次走訪現存於台北逸仙公園的梅屋敷，觀察建築特色。

清水本名為洪一誠，畢業於南臺科技大學視覺傳達設計系，過去曾從事繪製教科書插圖的工作，從小喜愛漫畫，在同人活動結識同人漫畫社團「三色坊」編輯HAKU後，重拾漫畫家夢想，第一次嘗試畫漫畫，就是畫原在漫畫雜誌《CCC創作集》的連載作品《友繪的小梅屋記事簿》，近日推出單行本，成清水的出道之作。

在《友繪的小梅屋記事簿》中，友繪雖接下園遊會攤位承辦，但卻不被擔任家中女將的奶奶認同，為讓奶奶刮目相看，她經老師的建議，與家中經營台灣料理的同學蓮芳，一同構思出台味滿滿的美食菜單。其中，傳統台式菜餚炸芭蕉、八寶鴨、糯米蓮子香菇飯等料理都入畫，讓人看了不禁食指大動。

清水表示，第一次繪製漫畫最難的是構思劇情，雖手邊有歷史素材，但如何融入故事，並不失娛樂性，都讓人苦惱。擔任漫畫協力製作的HAKU則說，清水雖因所學專業有動畫底子，擁有分鏡概念，但漫畫是不同的呈現手法，在台詞配置、劇情延伸上，都需要旁人加以協助，

清水表示，「人的互動才是讓歷史有趣的關鍵，在漫畫中，我以蓮芳作為台日之間的橋樑，讓原本不喜歡、不熟悉台灣料理的同學，愛上台灣傳統菜餚的美好。也藉由女主角的成長，讓充滿時代知識的漫畫變得有趣輕鬆。」

清水分享，其實自己本就熱愛研究歷史脈絡，起源是為爬梳自己的家族史，「聽家人說，曾祖父是一位地方上有名的詩人，我很好奇，開始從圖書館、網路上搜索資料，也因曾祖父生活年代大約是在二戰後，前後的日治時期、台灣近代史，都在我的研究範圍中，我特別喜歡研究日治時期的台灣，建築、火車都很有趣。」

(中時 )