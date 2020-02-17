新冠肺炎疫情持續延燒，基隆廟口人潮銳減，連國立海洋科技博物館都受到嚴重影響，館方除推出優惠措施吸客緊急攬客。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，基隆廟口人潮銳減，連國立海洋科技博物館都受到嚴重影響，館方除推出優惠措施吸客緊急攬客。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，基隆廟口人潮銳減，連國立海洋科技博物館都受到嚴重影響，館方除推出優惠措施吸客緊急攬客，並指出，受到疫情影響，截至目前為止，購票入館的人次從6萬4711人，減少為4萬4609人，降幅更高達31％。

館方表示，因為海科館的腹地很大，並且空曠的空間也很多，請民眾務必放心，而為使來館人潮回流，館方同時啟動相關防護措施，除定期消毒外，連入館人員都必須測量體溫，一個可疑案例都不遺漏，並指出，館方雖因為疫情而受到影響，但各項服務品質和熱忱絕對絲毫不減。

館方強調，海科館的現有展示、典藏及教育等業務部分仍然持續推動中，並有多項計畫正在進行，等到疫情減緩後，各項整備的活動才會重啟並陸續登場，目前館方的所有行政業務等等都維持正常，請民眾放親來參觀。

針對吸引民眾入館方面，海科館推出「台灣濕地魚類生態特展」與「海洋探險家-追鯊任務互動體驗展」雙特展等展演活動，更推出多項優惠措施，館方說「主題館＋3D海洋劇場＋生物多樣性教學＋語音導覽」，原價新台幣500元，現在只要300元，若再以200元加購雙特展門票，原價900元優惠價500元，還可暢遊全館各展覽及影片，不限當日使用，讓民眾可以藉此機會來大享優惠。

(中時 )