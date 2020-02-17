高雄一名16歲少女上網結識擔任醒獅團員的陳姓網友，兩人一同入住團長家，少女酒後不省人事時慘遭團長性侵，更差點遭其他團員染指。高雄地院依妨害性自主罪，判團長4年6月，只撫摸、性侵未遂的男團員判1年7月，可上訴。

判決指出，2018年11月陳姓團員與網路結識的少女相約在彌陀的旅館過夜，發生性關係。隔天陳男為了準備醒獅團出團事宜，帶著少女入住團長住家。入住隔日凌晨，陳男帶著少女前往旗津一家超商喝酒，少女不勝酒力醉倒，陳男見狀便騎車載少女返回團長住處門口就先行離去。

同團男子小吳見少女醉倒在團長家門前，便攙扶她進屋入房。團長見狀色心大起，先命令小吳撫摸少女胸部，發現少女不醒人事，就叫小吳先去房外等候，接著脫掉少女褲子藉機性侵得逞。

過程中少女驚醒大喊「不要！」並伸手推開團長，卻仍遭侵害。團長得手後，還拿著用過的保險套走出房間對小吳說「換你了！」，小吳看少女驚恐哭泣，才打消念頭。事後少女打電話向友人求救，在友人陪同下驗傷報警提告。

團長辯稱，下手前有問過陳男少女是否未成年，陳男跟他說不是。 但小吳卻坦言知道少女未成年，但他強調當時只有隔著衣服摸過少女胸部而已，絕對沒有性侵少女。

團長在法庭上強調自己要照顧高齡80歲父親及重度的母親、輕殘的子女，希望法官輕判。但法官認為，團長造成少女的傷害甚深，難以彌補撫平，更無法同情，依「成年人故意對少年犯強制性交罪」判其4年6月；只撫摸、性侵未遂的小吳則依「共同成年人故意對少年犯乘機性交未遂罪」判1年7月，可上訴。

(中時 )