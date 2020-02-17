男子馮祥熙去年8月底凌晨朝新北市淡水一家直播站鐵門連開7槍，檢方以殺人未遂提起公訴，士林地院審結，馮曾與直播站黃男通過電話，得知他人在外面，且凌晨時通常沒有人在，依槍砲罪、恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑3年8月，另外，騎車的鄭男依恐嚇危害安全罪判處7月徒刑。

馮姓男子與直播站黃姓負責人有金錢糾紛，去年8月26日凌晨1點多，要求鄭性男子騎車載他經過淡水民權路，馮右手持槍、左手扶著鄭的肩膀朝直播站連開7槍，整個過程短短10秒，2人隨即逃逸現場，6分鐘後又重回現場查看，警方根據現場監視器畫面逮捕2人到案。

黃稱，直播站凌晨很少會有人在屋內工作，當時，他人在外面正要返回公司，如果人不在公司，鐵門會拉下來。法官因而認為，馮並不知道案發地點裡面有人，且根據馮傳給黃的訊息「明天開始大家走著瞧」、「回去公司看看」等文字，認定馮主觀上確認黃不在屋內。

且案發地點並非一般住宅，凌晨通常沒有人在內，儘管屋內有3人，也難以認定馮知道屋內有人。

另外，騎車的鄭男涉犯恐嚇危害安全罪，他雖辯稱，不知道後座的馮男正要開槍，但因監視器畫面顯示，騎車過程刻意放慢，且開槍後鄭並未立刻停車，顯示鄭男知道馮的開槍行為才沒有被嚇到，認定鄭是共犯，並依法判刑7月。

(中時 )