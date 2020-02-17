對抗新冠肺炎、流感疫情，中醫師提醒，除了第一線防護，勤洗手，少摸眼口鼻之外，好好養生保健，補脾益肺、提升自我免疫力抵抗病毒感染，更是關鍵，適度有氧運動、良好作息與均衡飲食，都比無端無謂恐慌更實用。（謝瓊雲攝）

以不變應萬變，做好養生保健提升免疫力，就老神在在。流感、新冠肺炎疫情大流行，引發民眾憂心，彰化秀傳紀念醫院中醫部主治醫師張祝霖提醒，冬末初春時間氣候不穩定，免疫力不足者容易健康亮紅燈，均衡飲食、良好作息，養肺益脾才能增強抵抗力。

現代西方醫學，在於找出疾病的病毒、細菌等病因，施以對應的特效藥排除，以恢復健康，是直接有效的治療方式；也因此許多病菌為求生存，常會促使自身進化突變，逐漸產生抗藥性，不只新冠肺炎，許多疾病在臨床上都可能會有無藥可用的困境，需改採支持性療法。

張祝霖表示，面對變化多端的新疫病挑戰，民眾自身能確實做到也最有效的方法，就是養好自己的免疫力。關鍵就在強化肺氣、脾氣，也就是肺部與脾臟功能。均衡飲食，少吃冰、生冷、烤炸、醃漬或重口味食物，可多吃蔥、薑、蒜、韭菜與洋蔥等，可提升脾肺運作與自我防禦作用，也避免造成腸胃道刺激。

張祝霖說，適度有氧運動可保持良好心肺耐力，經常針對合谷、曲池、足三里、陰陵泉、三陰交、風池等穴位按摩，補脾益肺、疏散風邪；蔘類、黃耆、桂枝、甘草、紅棗等也都有補脾益肺的效果，必要時可經中醫師專業評估後，適量飲用補中益氣湯、清燥救肺湯。

(中時 )