鑄件大廠永冠-KY今（17）日大陸四地五座工廠，除江蘇鋼銳已向當地政府遞件申請復工，目前還在審核，寧波、吳江及東莞四座工廠延至17日、18日陸續復工。永冠大陸廠初期復工率最多五成多，2月出貨噸數及合併營收恐比1月減少。

永冠1月出貨噸數9,892噸，月減41.1％，年減24.1％；元月合併營收降至4.68億元，月減41.1％，年減幅23.37％。永冠表示，永冠1月大陸廠配合春運，提前至19日放春節，致使元月出貨及合併營收，雙雙呈現衰退。

永冠在大陸浙江寧波、江蘇吳江及江蘇溧陽四地設五座工廠，原訂2月2日復工，但大陸新冠肺炎疫情蔓延影響而延後復工。永冠今日宣布，寧波永祥鑄造、寧波陸霖機械鑄造及上海機床鑄造一廠（蘇州）三家公司，分別獲當地政府核准，均於17日復工。東莞永冠鑄造廠則獲當地政府核准，預計18日復工。至於江蘇鋼銳精密機械，已向當地政府申請復工，目前還在審核中。

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