黃麗玲（A-Lin）打破個人紀錄，3度攻蛋的她連開3場《Passenger 旅．課》演唱會。16日慶功宴上她給自己99分的高分。這次演出老公、女兒都未現身，A-Lin強調兩人都有為她加油，還自曝女兒最近迷上同門的鄧紫棋，看到兩人在頒獎典禮的合照，立刻超熱絡跟她聊天，「因為鄧紫棋有送我CD，我就跟女兒說會送她當禮物，她立刻獻殷勤，直說自己一定會考試考很好。」讓她哭笑不得。

A-Lin這次為演唱會積極瘦身、戒吃發胖食物，身材看起來比之前更加結實，還難得的在演出中大展誠意地秀出「長輩」美胸；她難掩驕傲地笑說：「我今天想要分享『長輩部分』，因為造型師跟我說其實我滿有料的，只是一直不願意讓它出來，剛好爸媽都從台東出來，我就想也讓它出來一下囉。」他還透露私下也找了跟健身教練進行擴胸運動讓它們能夠集中托高，笑說年紀有了，還是容易外擴。

演唱會上首播新版《P.S我愛你》MV，邀請爸媽獨挑大樑，A-Lin表示這段是她最想哭的橋段，看著影片很容易想到，自己也常不經意講話傷害爸媽，「簡單一句話，他們就會很難過。」她坦言這次演出前有跟媽媽吵架，她表示：｢因為媽媽這次演唱會一直想要上台唱歌，不想讓大家有重複的感覺，所以後來我才想說讓她老人家演MV，她才欣然接受。」她笑說：「我都有包紅包給他們！」而爸媽3天都到現場為她加油。

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(中時電子報)