德國媒體今天報導，在大型反恐調查的一部分中，某極右派團體成員14日在德國被捕，嫌犯疑似計劃展開類似去年紐西蘭清真寺槍擊案的大規模攻擊。

「明鏡周刊」（Der Spiegel）及「畫報」（Bild）報導，這組織中的12人14日被捕，他們疑似尋求在穆斯林做禮拜時攻擊宗教場所，並打算模仿紐西蘭基督城（Christchurch）清真寺槍擊案使用半自動武器。

基督城槍擊案造成2間清真寺共51人喪命。

被指控帶領組織的領導人早為當局所知，並一直受到觀察，他上週在與共犯組織的會議上仔細闡述攻擊計畫。

這兩家德國媒體說，從滲透組織者那得知此事後，為了確定這些犯嫌是否已經取得武器或其他可用於攻擊的物品，調查人員展開突擊。

自從保守派地方政治人物呂貝克（Walter Luebcke）去年6月遭謀殺，而東部城市哈雷（Halle）猶太會堂去年10月傳出2死攻擊案後，德國當局更加將注意力轉向國內地下極右派圈子。

(中央社)