日本厚生勞動省17日公布，建議民眾疑似感染新冠肺炎時的諮詢、就醫時期，例如，連續4天發燒達37.5度以上、有嚴重的疲倦感或呼吸困難時，應向保健所等日本全國的諮詢窗口諮詢。官網中文還提供中文的緊急諮詢電話。

厚勞省還在官網中說明，容易重症化的對象如，年長者、有糖尿病等宿疾者、心臟衰竭、服用免疫抑制劑或抗癌藥者、呼吸器官疾病患者等，應該在以上症狀出現的2天之內諮詢、就醫。孕婦也是持續發燒2天就應跟相關窗口諮詢。至於兒童因之前沒有接獲易重症化的報告，故和成人的標準一樣。

官網中介紹，新冠肺炎發感染到發病的潛伏期間據說是1天至12.5天，因人而異，但大多人是5至6天出現症狀。

厚勞省呼籲，若出現發燒等感冒症狀時，在諮詢就醫前，應該先向學校、公司請假，盡量避免外出，且每天測量、記錄體溫。最重要的是洗手，返家時、煮菜前後、用餐前等都要用香皂、酒精消毒液等洗手。

日本政府觀光局（JNTO）為確保緊急時的外國旅客的安全，開設365天、24小時全天候的多語電話諮詢中心「Japan Visitor Hotline」，也因應有關新冠肺炎的相關諮詢。電話號碼是，050-3816-2787, 英、中、日、韓語都可通。

(中時電子報)