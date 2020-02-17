臺南市政府民政局17日下午18:33公布嚴重特殊性肺炎居家檢疫失聯名單，經由小三通入境的花淑珍（女）應於2月19日結束監測，但卻於17日失聯。

傳染病防治法規定小三通回台者需居家檢疫14天，不得無故失聯，台南市佳里區21歲花淑珍4日從大陸廈門返台，依規定應居家檢疫至19日，想不到17日卻搞失蹤，不僅電話聯繫不上，家人也不知所蹤，台南市民政局晚間公布姓名，並請警方追查，據了解，因為家李地區最近廟會，警方晚間已掌握花女行蹤。

台南市民政局表示，花女是台灣人，4日從廈門返台以來，每天都有接受電話聯絡，直到17日上午9時許突然失聯，佳里區公所趕緊派員到花女住處追查，卻不見人影，台南市衛生局決定依照傳染病防治法69條開罰，罰鍰從1萬元至15萬元不等。

台南市政府公告如下：

下列失聯者依傳染病防治法第58條規定應居家檢疫，經本市防疫人員於2月7日至2月16日均有取得聯繫，於（17）日二次以上聯繫並透過警政機關協尋，仍未能履行其居家檢疫之義務，為維護公眾健康權益，茲依傳染病防治法第58條第一項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心109年2月7日 函規定，公布失聯者姓名。請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或(06)2880180與防疫機關聯繫。

姓名: 花淑珍

性別：女

國籍：中華民國

結束監測：109.2.19

入境方式：小三通

個案填列居家檢疫地點：臺南市佳里區

(中時電子報)