由多個工會、雇主協會和統計局組成的挪威薪酬委員會預測，今年挪威通膨年率將從去年2.2％放緩至1.5％。

在扣除食物與能源等項目後的核心通膨年率，可望從去年的2.2％上升至2.5％，超過央行2％長期目標水準。

外界認為在此預測下，勞資雙方較容易達成薪酬待遇協議。去年挪威勞工平均薪資成長3.4％。

(工商 )