挪威今年通膨年率 可能放緩至1.5％ 19:142020/02/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由多個工會、雇主協會和統計局組成的挪威薪酬委員會預測，今年挪威通膨年率將從去年2.2％放緩至1.5％。 在扣除食物與能源等項目後的核心通膨年率，可望從去年的2.2％上升至2.5％，超過央行2％長期目標水準。 外界認為在此預測下，勞資雙方較容易達成薪酬待遇協議。去年挪威勞工平均薪資成長3.4％。 (工商 ) #通膨年率 #挪威 #放緩 #預測 #去年 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情放緩 武漢人貼上情緒OK繃 04:092020/02/13 話題觀察 《業績-電子通路》工作天數減近3成，聯強元月營收年減3成 16:482020/02/13 財經 救人還是救市？中國陷兩難 台灣只能自求多福！ 14:282020/02/14 政治 歐元區上季經濟放緩 增速改寫七年新低 22:492020/02/14 財經 2021大陸經濟增速彈至6.4％ 04:092020/02/15 財經要聞 李柔妤神預測 南山5連勝拚衛冕 04:102020/02/15 運動天地 MLB》官網預測先發五虎 陳偉殷落榜 13:272020/02/15 體育 《國際經濟》消費支出放緩、工業生產連2降，美經濟前景蒙塵 14:492020/02/15 財經 《其他電子》致茂上季營運旺，26日法說外資卡位 10:172020/02/17 財經 北三都房市黑馬 桃園較去年實價交易件數年增2成5 16:062020/02/17 風格 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 超長假！愛奇藝頂不住 崩了 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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