本周的星座運勢，星座專家許睿光老師表示，由於水星從16日開始逆行會有一些改變，所有人都不宜做重大決定，還有金錢方面要緊謹慎，另外健康方面則是受到海王星影響，如肺炎和流感都要注意身體狀況。另外火星將入魔羯座，對於魔羯與巨蟹都要注意，會有壓力和身體不適的狀況，甚至也要注意家人的健康，還有交通方面的安全都要注意。

運勢大旺：

●雙魚 ♓️ 能量暴增 實現夢想

●天蠍 ♏️ 生活如意 桃花朵朵

●金牛 ♉️ 效率超強 才氣提升

●射手 ♐️ 運勢走強 心想事成

運勢平穩：

●天秤 ♎️ 工作忙碌 保健身體

●水瓶 ♒️ 四處奔走 宣揚理念

●獅子 ♌️ 他人相助 遠離糾紛

●牡羊 ♈️ 沉潛思考 留心財運

要注意：

●魔羯 ♑️ 正財走旺 口袋滿滿

●巨蟹 ♋️ 人際火花 注意相處

●雙子 ♊️ 萬事謹慎 謀定後動

●處女 ♍️ 生活事務 細心處理

➤加碼

財運最旺：金牛 ♉️

桃花最旺：天蠍 ♏️

事業最旺：雙魚 ♓️

許睿光本週星座運勢

(中時電子報)