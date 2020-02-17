「Wecare高雄」17日傍晚在臉書公布一封揚言要用汽油罐炸掉罷韓總部的恐嚇信，寄信人在罷免書上署名「何昇模」，用三字經痛罵罷韓行動。Wecare高雄強調此次不再姑息，已經報警也做了筆錄跟指紋採集鑑定，強調會保護好每一份連署書，希望警方早日將恐嚇人逮捕到案。

恐嚇信中清楚指明、要在21日時用汽油罐炸「割草光復總部」，此外也針對政治色彩濃厚的臉書社團、綠營媒體、罷韓相關名人以三字經謾罵。

據了解，公民割草總部10日就收到類似恐嚇信件，疑似由同一人操刀，當時就強調要炸毀罷韓光復高雄總部，事後不了了之。

Wecare高雄再次呼籲，罷免是憲法賦予人民的權力。罷免也有一定法定程序，不是說罷免就可以罷免，強調「面對威脅、恐嚇，我們無懼，我們更加謹慎看待。」

面對一波接一波的恐嚇聲浪，警方不敢大意。高市新興警分局表示，已針對此案組成專案小組全力偵辦，鑑識人員也將該信件封存帶回採證，並調閱周邊相關監視器釐清嫌犯身分。針對光復高雄總部已加強編排勤務，提昇巡邏密度。

警方呼籲，即使立場不同，也應遵守法律的底線，不論是網路言語霸凌或是實體滋擾恐嚇行為，警方都將積極蒐集證據，依法嚴辦到底。

(中時 )