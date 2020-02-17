因應新冠肺炎疫情，財政部提出新措施，將重新檢討小規模營業人的營收、調整查定營業額，有效減輕受衝擊的小商家負擔，例如小吃攤的營業稅負有望降低。

官員指出，按照營業稅報繳方式，可將企業分為兩種類型，第一種是查定稅額，像是小規模營業人、典當業、特殊飲食業如營業午餐廠商，該類由國稅局認定營業稅、再按照其營業稅率計算稅負。

本次行政院紓困措施就是針對查定類型，國稅局將主動檢視商家每季查定的營業額，並觀察影響程度做調整，有效減少受衝擊的小商家營業稅負。

但官員強調，如今各區國稅局人力吃緊，要由國稅局逐一檢查有難度、可能會花上不少時間。因此，官員也表示，適用查定稅額商家也可主動向國稅局申請，即可優先辦理、調整核定的營業額。

第二種則是自動報繳的一般企業與特種企業，因為是根據營業額去課稅，因此只要生意下滑，自然會影響營業額，營業稅也會隨之下降。

舉例而言，原本國稅局認定每月營業額15萬元的小規模營業人A適用1％營業稅率，每月營業稅負為1,500元。

受疫情影響，國稅局重新認定A每月營業額為10萬元，則營業稅負降為1千元，可減輕其負擔。

官員也強調，若企業有繳稅困難，依照我國現行稅捐稽徵法規定，本次新冠肺炎可適用天災、瘟疫條款，申請分期繳稅。而且企業在新冠肺炎期間有虧損，隔年報稅免課徵營利事業所得稅，虧損額度也能在後續十年用來抵減所得稅，如果有員工的防疫物品支出等項目，企業還能列舉減除。

而企業針對「防疫照顧假」或是遭衛生主管機關強制隔離員工，公司所支出的薪資成本，可在2021年5月報稅時加倍減除營利事業所得總額、減輕營所稅負，惟官員強調，企業不能以既有的有薪假充當防疫假。

(工商 )