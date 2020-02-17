阿爾斯通收購龐巴迪火車業務好事近 19:262020/02/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 知情人士透露，法國火車生產商阿爾斯通（Alstom）已就逾70億美元，收購加拿大龐巴迪旗下火車生產業務達成初步協定。 這是阿爾斯通面對中國大陸的國營火車生產商中國中車，在全球火車市場愈來愈大的競爭壓力下，希望透過收購來壯大規模來加強其競爭力。 (工商 ) #火車 #阿爾 #收購 #斯通 #龐巴迪 也許您會感興趣 推薦閱讀 一張武漢車票 引爆上海人推理劇場 12:542020/02/13 日常 基隆全新交通樞紐曝光 舊火車站圍籬拆除民眾驚呼 17:262020/02/13 生活 viagogo砸逾40億美元 完成收購StubHub 14:332020/02/14 財經 火車站前三警圍捕 原來是...情人節大餐的紅蟳溜了！ 15:202020/02/15 生活 台南市第一階段鳳梨收購加工 17日開始申請 18:152020/02/15 生活 ＩＰＣ搶親大戰 下一個換誰？ 15:002020/02/16 財經 匯源果汁 上市地位遭取消 04:092020/02/16 全球財經 疫情衝擊 企業眼看兩岸火車對撞、不太妙 23:422020/02/16 兩岸 《其他電子》貿聯-KY現金收購星廠，拓東南亞生產基地及工業醫療業務 09:262020/02/17 財經 《鋼鐵股》原料回穩＋買氣回溫，豐興本周平盤止跌 12:502020/02/17 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 超長假！愛奇藝頂不住 崩了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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