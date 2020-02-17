知情人士透露，法國火車生產商阿爾斯通（Alstom）已就逾70億美元，收購加拿大龐巴迪旗下火車生產業務達成初步協定。

這是阿爾斯通面對中國大陸的國營火車生產商中國中車，在全球火車市場愈來愈大的競爭壓力下，希望透過收購來壯大規模來加強其競爭力。

(工商 )