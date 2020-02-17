印尼1月貿易赤字急增至8.7億美元 19:262020/02/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印尼統計局周一公布1月貿易赤字，結果從12月修正後的6,170萬美元，急增至8.7億美元，遠超過市場預估2.7億美元。 主要是印尼1月出口意外年跌3.71％至134.1億美元，跟市場原先預期有所增加的情況完全不同。 與此同時，其1月進口年跌4.78％至142.8億美元，跌幅低於市場預估的年跌5.66％，讓1月貿易赤字因此大幅增加。 (工商 ) #貿易赤字 #印尼 #增至 #統計局 #周一公布 也許您會感興趣 推薦閱讀 調查：大陸印度印尼員工對職業前景最樂觀 11:572020/02/13 財經 中客離峇里島後確診武漢肺炎 印尼急追動線防疫 21:102020/02/13 國際 新客戶、新產能 聚陽全年樂觀 04:102020/02/14 證券．權證 《紡纖股》聚陽：5成面料陸廠供應，積極移轉供應鏈 11:592020/02/14 財經 越捷航今年5月印度航線將增至5條 12:392020/02/14 財經 歐元區上季GDP增速 創7年新低 04:092020/02/15 全球財經 公主郵輪確診增至355人導致夜市冷清 林右昌：振興消費需等等 17:082020/02/16 生活 陸1月份70城房價指數增速降至一年半新低 12:342020/02/17 財經 《電子通路》聯強印尼營運9年獲利增18倍，今年續樂觀 14:492020/02/17 財經 紐西蘭去年外國旅客人數增幅6年最低 19:252020/02/17 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 超長假！愛奇藝頂不住 崩了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。