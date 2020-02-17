印尼統計局周一公布1月貿易赤字，結果從12月修正後的6,170萬美元，急增至8.7億美元，遠超過市場預估2.7億美元。

主要是印尼1月出口意外年跌3.71％至134.1億美元，跟市場原先預期有所增加的情況完全不同。

與此同時，其1月進口年跌4.78％至142.8億美元，跌幅低於市場預估的年跌5.66％，讓1月貿易赤字因此大幅增加。

(工商 )