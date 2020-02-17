颶風肆虐英國 水災警報急徹離民眾 23:082020/02/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大西洋颶風丹尼斯在周日肆虐英國，光是南威爾斯的部份地區，僅在短短48小時內，即降下相當於平常1個月的雨量，讓當地一周內2度遭颶風嚴重吹襲。 由於英國多條河流水量因颶風帶來豪大雨而暴增，氣象局已為此發出水災警報。英國當局也為此緊急撤離民眾，和設法保護民居與商店的安全，試圖把災害程度降至最低。 (工商 ) #颶風 #英國 #水災 #警報 #肆虐 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎肆虐 華仔大陸巡演全喊卡 04:102020/02/13 娛樂新聞 鑽石公主號病毒潛伏期已過 北北基解除新冠肺炎警報 14:422020/02/14 社會 日本疫情拉警報 防線已經被突破？ 17:292020/02/14 國際 日本拉警報 和歌山疑現院內感染 01:192020/02/16 國際大事 人禍接天災 4千億蝗蟲撲陸專家憂 18:242020/02/16 時事 陸海關10措施 助企業復工 04:102020/02/17 兩岸要聞 1分鐘讀財經》疫情肆虐千億大案恐延推 329檔期泡湯 08:182020/02/17 財經 東非蝗災肆虐 你必須知道的5件事 15:092020/02/17 國際 基隆為開學防疫拉警報 林右昌：各班將配置防疫物資 17:412020/02/17 生活 基隆為開學防疫拉警報 林右昌：各班將配置防疫物資 19:072020/02/17 生活 國際熱門新聞 華府包機終撤離 鑽石號老美火大 - 國際 鑽石公主快失控！乘客要求盡快下船 - 國際 驚！小喬治可能永遠當不成國王 - 國際 紐西蘭學府損失30億 喊窮求政府放陸生入境 - 國際 這國家辦奧運就出大事 網嘆：可憐啊！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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