大西洋颶風丹尼斯在周日肆虐英國，光是南威爾斯的部份地區，僅在短短48小時內，即降下相當於平常1個月的雨量，讓當地一周內2度遭颶風嚴重吹襲。

由於英國多條河流水量因颶風帶來豪大雨而暴增，氣象局已為此發出水災警報。英國當局也為此緊急撤離民眾，和設法保護民居與商店的安全，試圖把災害程度降至最低。

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