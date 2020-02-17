英國政府要投資12億英鎊，為氣象局購買全球運算能力最強的超級電腦，以針對風暴與下雨量等情況提供更準確氣象預測。

其主要目的是要為機場等重要交通設施，加強其應付因天氣變化帶來潛在交通中斷的應變能力。

與此同時，也為英國能源業提供更詳細資料，讓他們更有能力去防止停電或電力需求急增等異常情況。

(工商 )