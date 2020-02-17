英國氣象局12億英鎊買最強超級電腦 19:252020/02/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府要投資12億英鎊，為氣象局購買全球運算能力最強的超級電腦，以針對風暴與下雨量等情況提供更準確氣象預測。 其主要目的是要為機場等重要交通設施，加強其應付因天氣變化帶來潛在交通中斷的應變能力。 與此同時，也為英國能源業提供更詳細資料，讓他們更有能力去防止停電或電力需求急增等異常情況。 (工商 ) #英鎊 #最強 #超級電腦 #情況 #英國氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 糊塗老翁搞丟車 女警用心尋回 16:062020/02/13 社會 《台北股市》台股2週回彈6.1％，林世彬：最恐慌時期已過 17:222020/02/14 財經 投信：視大情況陸產線復工 再分批低接 18:152020/02/14 財經 外匯探搜－三面向添火種 有利英鎊點燃升勢 04:102020/02/15 產業特刊 免疫力，就是最好的醫生！ 04:102020/02/15 專題周報 染疫破功 日圓匯價疲弱 04:092020/02/16 財經要聞 尹馨熱戀阿中ing 向83歲丁強請益「怎樣才能讓婚姻長久」 21:112020/02/16 娛樂 新冠病毒發威 歐元進一步走弱 04:102020/02/17 焦點新聞 光復 抬頭挺胸回新竹 04:102020/02/17 運動天地 窮男拍賣放10年雪球 網看售價驚呆 15:012020/02/17 搜奇 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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