紐西蘭去年外國旅客人數增幅6年最低 19:252020/02/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭統計局在周一，公布2019年赴紐西蘭觀光的外國旅客人數，僅成長0.7％至389萬人次，增幅創6年來最低。 主要受中國旅客減少9％至40萬7,100人次，和馬來西亞大減26％至4萬1,800人次等拖累。 但澳洲與美國旅客人數卻各自增加，讓紐西蘭去年整體的外國旅客人數不至於出現衰退。 (工商 ) #紐西蘭 #外國旅客 #人次 #增幅 #統計局 也許您會感興趣 推薦閱讀 PVC抗跌 台塑、華夏業績有撐 04:102020/02/14 證券．權證 茂林、神盾 交投活絡權證熱 04:102020/02/14 證券．權證 苗栗到宅沐浴 5年服務人次破千 01:162020/02/14 地方新聞 美哉台灣燈會 參觀人次破700萬 04:102020/02/14 地方新聞 2019年全球軍事支出增4％ 創10年最大增幅 22:182020/02/14 國際 山川琉璃吊橋 遊客剩1／3 04:102020/02/15 地方新聞 遮風雨 設光電 屏東廣興公園 將建太陽能球場 04:102020/02/17 地方新聞 陸1月份70城房價指數增速降至一年半新低 12:342020/02/17 財經 不受疫情影響 麗寶Outlet月湧百萬人次 櫃王櫃后出爐 13:192020/02/17 旅遊 麗寶Outlet二期開幕慶滿月 吸客破百萬人次 18:202020/02/17 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 又慘了！南山人壽記過公文不符內控已消失 - 財經 - 工商 超長假！愛奇藝頂不住 崩了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。