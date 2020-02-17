紐西蘭統計局在周一，公布2019年赴紐西蘭觀光的外國旅客人數，僅成長0.7％至389萬人次，增幅創6年來最低。

主要受中國旅客減少9％至40萬7,100人次，和馬來西亞大減26％至4萬1,800人次等拖累。

但澳洲與美國旅客人數卻各自增加，讓紐西蘭去年整體的外國旅客人數不至於出現衰退。

(工商 )