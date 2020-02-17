苗栗縣選舉委員會將陸續辦理補選，17日邀集苗栗縣政府衛生局、教育處、民政處、相關公所及衛生所相關單位，召開苗栗縣地方公職人員補選防疫工作會議，擬定防疫措施，並在投票所外開設簡易檢疫站，若有疑似新冠肺炎案例將通報苗栗縣衛生局處理。

苗栗縣選委會將陸續辦理補選，於22日頭份市田寮里長、3月21日南庄鄉長及卓蘭鎮景山里長將陸續舉行投票工作，並將於補選投票日提供適量口罩供投開票所工作人員及供發燒、孕婦、有呼吸道症狀選舉人使用，並在投票所外，開設簡易檢疫站，派員量測民眾體溫，並備置額溫槍、乾洗手液等全面防疫，若在檢疫過程中發現疑似案例，將立刻通報衛生局處理。

苗栗縣選委會呼籲，選舉人如有發燒或呼吸道症狀者，應請配戴口罩，並請發燒或有呼吸道症狀的民眾與他人保持1公尺以上距離，居家隔離者、居家檢疫者依傳染病防治法，規定不得進入投票所投票及參觀開票。

(中時 )