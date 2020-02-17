前國安會秘書長金溥聰重出江湖，與台北市議員徐巧芯今天大動作開記者會痛批立委傅崐萁黨籍案罔顧程序正義、因人設事；新黨主席郁慕明今天在臉書上表示，花蓮縣長傅崐萁願意回國民黨，竟遭受黨內各種反對羞辱，直呼「真覺得不可思議！」

郁慕明認為，現在是國民黨正是最衰的時候，傅崐萁不用靠國民黨，本身就有民意基礎，多次敢於嗆民進黨為藍軍發聲，此時肯帶槍歸隊，國民黨列隊歡迎都來不及，竟還要說三道四，「我這個也算縱橫政壇幾十年的老手，見這情景也是暈了！」

郁慕明說，再看高雄市長韓國瑜眼下的遭遇，被民進黨外圍打手以「罷韓」修理，國民黨竟然也像「放生」一樣，任由那些打手侵門踏戶，還要基層的「石頭里長」去捍衛家園，國民黨就只忙著內鬥。

郁慕明批評，還有什麼所謂「改革派」的青年要批鬥韓國瑜？有沒有搞錯？再怎麼說韓國瑜也拿了五百多萬票，遠超2016年的朱立倫，更別提你們多少「青壯派」議員是靠韓流當選，就這麼一腳踢開嗎？

(中時 )