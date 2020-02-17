新冠肺炎疫情在亞洲各地延燒，台灣16日傳出首例確診死亡個案，在釐清其接觸史後排除是社區感染所致，對此，中山醫學大學附設醫院急診兒科主任謝宗學指稱，新冠肺炎病毒傳染力相當強，要完全做到無社區感染，機率相當低，台灣撐到現在未爆發社區感染已是世界奇蹟，他大大讚揚中央防疫策略面面俱到。

在中央疫情指揮中心發表國內新冠肺炎首例死亡個案後，謝宗學對疾管局主動篩檢類流感重症檢驗陰性病患，斬斷連鎖反應鏈的做法佩服不已，他說，私下和醫界朋友討論都訝異「防疫決策者竟然能想到這麼做」。

謝宗學分析，新冠病毒傳播力驚人，尤其還有無症狀傳播者，要完全做到無社區感染，機率相當低，目前包括美國等先進國家都是以拖延戰術來應對，而台灣防疫政策，包括拖時間、準備戰略物資、延後爆發社區感染時間種種作為都是正確，這也是台灣能迄今未發生社區感染的主要原因，說是世界奇蹟也不為。

(中時 )