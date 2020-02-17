市場預期新冠肺炎疫情對經濟影響可控，加上財報利多，推升美股再創新高，資金持續流入整體股票型ETF，最近一周淨流入102.4億美元，其中以美國股票型ETF獲淨流入61.2億美元最多。

統計顯示，除美股ETF外，全球股票型ETF獲淨流入36.8億美元居次，日本股票型ETF則是淨流出4.6億美元。新興市場股票ETF小幅淨流入，但陸股ETF由淨流入轉為淨流出14.5億美元。

富蘭克林證券投顧分析，市場對新冠肺炎疫情擔憂減緩，激勵美股創高並引領全球股市連兩週收紅，目前除上證指數等部份新興市場外，多數股市均已重新站回季線，展現多方韌性。由於未來幾周疫情對經濟與企業營收的影響，可能會陸續顯現，建議現階段宜採股債均衡、成熟與新興市場兼備的多元配置策略。

其中核心資產首選新興市場當地貨幣債，及美國複合債基金，股票及平衡型基金配置建議同時涵蓋美國與新興市場，可採分批加碼或定期定額策略介入，並搭配公用事業、生技醫療或科技等單一產業型基金操作。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，各產業與金融市場因新冠肺炎疫情產生劇烈變動，從往例來看，金融資產出現拋售後快速反彈，幾乎多能抵消最初的虧損，強勁的V型反轉往往來自於因應該事件所採取的貨幣和財政刺激政策。從地區來看，目前更傾向將重點放在具政策彈性且不易受疫情影響的市場，例如美國和英國，兩者都是內需為主的經濟體，且貿易對GDP增長的貢獻較小。

(工商 )