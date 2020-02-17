近期因新冠肺炎病毒持續肆虐，銀行也全面啟動防疫措施，櫃員戴口罩、酒精噴液供客戶使用，並定期消毒擦拭服務檯面，同時因擔心疫情又有理財需求卻不想出門的客戶，安泰銀行建議，善用線上申辦數位存款帳戶服務，隨時隨地動動手指頭就能開戶，最快三個工作日就可以進行數位理財各項服務。

安泰銀行表示，數位存款帳戶開立完成，將同時擁有新台幣和外幣的階梯式利率活儲帳戶，存滿一定金額即可獲3倍活儲利率優惠，再搭配線上網銀優利定存的小額起存專案，最適合小資族年後資金理財規畫。至於對投資理財已具概念的職場精英族，可利用數位存款外幣帳戶，自由的進行線上外匯交易服務，或線上信託開戶後申購基金等多元數位理財服務，並可以利用手機或平板的「行動銀行」隨時查閱投資報表或帳戶存款狀況，讓數位金融理財服務更省時省力，輕鬆簡單掌握帳戶動態。

安泰銀行指出，該行並預計在3月1日推「手指理財匯利多」，提供數位存款帳戶優惠，包含線上換匯免憑證手續費、指定外匯交易滿額贈紅利、富貴傳家理財客戶加碼贈，及單筆申購精選基金0手續費，透過網路銀行及行動銀行申購，防疫免出門，展開金鼠年增富大計劃。

對於資金相對充裕的財管戶，安泰銀行強調，資產規模達100萬元以上的財管戶，可獲尊貴財富管理優惠及服務禮遇，資產300萬元以上的「富貴傳家家庭理財會員」，全家每一位成員都是VIP，均可獲家庭理財會員星級禮遇、免費參與各項財富管理說明會、專屬信用卡優惠與專業理財顧問諮詢服務，提供客戶資產管理及資金調度多元化服務。

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