溫兆宇（小彬彬）17日錄JET節目《命運好好玩》，他被烏龍爆料已結第3次婚，對象是外貌漂亮的28歲越南籍女孩小英，被問到感情現況，他大方出示配偶欄空白的身分證，「她是外國人，嫁給我得準備很多手續跟文件，好像還要考試，不可能喊登記就登記，而且我現在狀況不太好，還要再努力，1年後才會決定是否結婚。」

小彬彬出示配偶欄空白的身分證。（吳維書攝）

因為一張戒指照，新感情洩密，小彬彬解釋，「我們交往1年多，因為她要回越南過年，我們會有1個月沒見面，想給她驚喜申請簽證買機票，她本來一直說要我陪她回去過年，但家裡還有爺爺、奶奶，所以乾脆年前飛過去給她驚喜。」被問戒指是否算是求婚戒，他搖頭，「買這個當求婚戒也太不誠懇，而且婚戒都是成雙成對，不會只有一個，我們會是一樣的2個對戒。」他提及戒指價格原價6萬多，折扣完以4萬8千購得。

兩人先在河內旅遊4天，接著回去女方老家海陽，小彬彬笑說：「她家人都對我很好，因為我們語言彼此無法溝通，不過她有幫忙翻譯，她爸爸有說以後結婚也很好。」他強調自己沒有負債，僅須負擔房貸600多萬，先前也跟銀行協商，這2年僅付最低利息，「我在汐止的電梯大樓，實價登錄可賣到1300萬。」他透露兒子小小彬、迷你彬都很支持這段感情，「他們有看到我的改變，現在變得很開心。」

(中時 )