名導王小棣的爸爸王昇官拜上將權傾一時，卻突然間下台，原因眾說紛紜，最常聽的說法是王昇與美國CIA過從甚密，有意在後蔣時代大展鴻圖，但最近有新說法出爐，竹聯幫大老柳茂川新作《竹聯：我在江湖的回憶》一書稱，王下台與國泰企業資助美麗島事件有關，打槍的人是調查局前局長沈之岳。

王昇與李煥昔日並列前總統蔣經國兩大愛將，長期擔任總政戰部主任。政戰系統在他的全力調教下，成為台灣最具影響力的派系，勢力遍及黨政軍特，1970到1980年代可說是呼風喚雨。1983年，王昇卻突然之間被撤換，改調聯訓部主任，後來更被派到南美當大使。一夕間，王昇的政戰勢力土崩瓦解。

王昇為何遭撤換？最常聽到的說法是王功高震主，王利用反統戰的劉少康辦公室對黨政軍特下指導棋，有如太上皇，大家敢怒不敢言。當時蔣經國健康日益惡化，誰是接班人成為矚目焦點。王昇聲勢如日中天，自然是熱門人選。美國中情局於是邀請王昇赴美訪問，這就好像現在每一位想選總統的政治人物都要到美國面試一樣。

外傳，王昇在美國的一言一行都透過各種管道傳回台灣，蔣經國也瞭如指掌。王昇返國沒多久就被拔官，改調到冷到不能再冷的聯訓部當主任。事情本來可以到此結束，沒想到王昇回政戰學校演講，強調殺了一個王昇，還有千千萬萬個王昇，蔣經國聽完震怒，決定把王昇調巴拉圭當大使，以徹底剷除王昇在台灣盤根錯結的政治勢力。巴拉圭長期是軍政府執政，我國多派軍人駐節，王的前一任是胡定吾的爸爸胡炘。

竹聯幫大老柳茂川最近出版了一本回憶錄，其中一個章節專談王昇特別案。柳茂川在書中指出，華視前副經理蕭政之中將曾任總政戰部執行官，是王昇的愛將之一。蕭退伍之後被國泰企業延攬擔任該集團高階主管，結果國泰企業被查到暗中資助美麗島事件，王昇即使不知情也難辭其咎。但這個消息要如何上達天聽？而且蔣經國聽得進去呢？

柳茂川說，他們透過郭媽媽找上調查局前局長、時任總統府國策顧問沈之岳，請他面報蔣經國，沒多久王昇就下台。

王昇下台背後因素很多，不僅有國內的政治角力，也有國際勢力的介入。柳茂川的說法應該是其中之一，卻是一個新說法。蕭政之在廣告娛樂圈非常有名，把華視經營得有聲有色，退伍後確實到國泰任職，1984年底十信案爆發遭輿論指責為門神，一度因此入獄。蕭與王關係密切，國泰暗資美麗島事件如果是真，王昇很難完全撇清責任。

(中時電子報)