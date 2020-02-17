30歲吳姓單親媽媽日前帶著2名幼子，入住新北市五股區某汽車旅館，將2子餵藥後勒斃，隨後意圖輕生但獲救，全案今移送新北地檢署偵辦；檢方晚間7時許複訊後，認定吳女涉嫌重大且有逃亡之虞，依涉犯殺人罪嫌將吳女聲押，未禁見。

(中時 )