旅館勒斃2子女 單親媽殺人罪聲押 19:452020/02/17 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 五股殺子案母親經新北地檢署偵辦後，依殺人罪嫌聲押，未禁見。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 30歲吳姓單親媽媽日前帶著2名幼子，入住新北市五股區某汽車旅館，將2子餵藥後勒斃，隨後意圖輕生但獲救，全案今移送新北地檢署偵辦；檢方晚間7時許複訊後，認定吳女涉嫌重大且有逃亡之虞，依涉犯殺人罪嫌將吳女聲押，未禁見。 (中時 ) #旅館 #勒斃 #2子女 #單親媽 #殺人罪 #聲押 #旅館 #五股 #偵辦 #檢方 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗病毒不抗陸 短暫境管勿政治化 04:092020/02/13 焦點新聞 旅館業寒冬 北市旅館公會籲政府紓困 04:102020/02/14 金融．稅務 勞動部受理108學年度第2學期 失業勞工子女就學補助 16:452020/02/14 生活 人倫悲劇 母攜2子女汽車旅館輕生子女雙亡 07:232020/02/16 社會 單親媽攜子女摩鐵輕生 遺留20錠藥 12:422020/02/16 社會 子女摩鐵服藥死亡 低收入戶單親媽告訴家人：「會回家，出去散散心」 16:292020/02/16 社會 五股單親媽攜子女摩鐵輕生 檢警相驗釐清死因 16:282020/02/16 社會 單親媽攜子摩鐵輕生 2童遺體疑見勒痕 16:362020/02/16 社會 五股單親媽攜兒女輕生 社會局曾探視：經濟壓力大 18:312020/02/16 社會 單親媽勒斃2子女 輕生獲救 04:102020/02/17 社會新聞 社會熱門新聞 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 男友長得像妹妹 女大生帶他見家人 爸爸自首了 - 社會 全台摩鐵滾床單？人妻戰小王給老公戴綠帽 曝「有報復快感」 - 社會 A片傳來熟悉的聲音 音樂人崩潰軟掉：怎會出現！ - 社會 智障3人跳挑戰讓兒重傷 美國媽媽好憤怒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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