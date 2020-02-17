過去一周資金最看美股，債市也同樣青睞美債，納計全部債券型ETF獲資金淨流入107.9億美元，以美國債券型ETF流入68.2億美元最多，全球債券ETF獲淨流入12.3億美元居次，新興市場債與新興當地貨幣ETF也同獲資金青睞淨流入。

再以投資信評類別來觀察，投資等級債ETF獲流入79.8億美元最多，高收益債券ETF也淨流入7.8億美元。富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇指出，2019年整體高收益債市的表現較為分散，尤其是在不同信用評等的債種之間，高信用評等債的價格已經上漲，低評等債券表現相對落後，價格的分歧有助挑選適合標的。

布魯克斯．里奇認為，隨著2020年11月美國總統大選愈來愈近，預期市場波動將從偏低的水準上升，涉及醫療保健及能源領域的政策消息，也可能會影響市場看法，預期政策方向將使不同產業的表現產生落差，這將有利於對沖策略操作。

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