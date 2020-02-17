新冠肺炎疫情延燒，導致口罩需求大增，而口罩實名制從2月6日上路後，仍不時出現排隊人潮，未實際減緩民眾「買不到」的憂慮。民進黨立委高嘉瑜今（17）日表示，除了增加產量，對於實名制的排隊現狀也應該適度調整。

高嘉瑜今日在臉書發文表示，疫情延燒的同時，口罩的需求跟恐慌會更嚴重，2月6日實施實名制購買口罩至今，除了增加產量，對於實名制的排隊現狀也應該適度調整。

高嘉瑜進一步指出，排隊買口罩不僅增加群聚感染風險，對上班族來講更是一罩難買，「現行制度幾乎完全排除上班族。」她認為，應建立線上及實體捐贈窗口，以便有意捐贈口罩，或想留給有需要者而不領口罩的人，可以捐贈口罩。

針對目前口罩進口仍加徵7.5%關稅及5%營業稅，只有台幣2000元內免稅，高嘉瑜也建議，武漢肺炎期間，口罩進口自用一律免稅，以減輕當前國內口罩荒。

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(中時電子報)