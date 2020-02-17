新加坡男星陳羅密歐、黃俊雄兩個黃金單身漢，工作起來散發帥氣魅力，私下講到狗女兒，兩人可都露出柔軟一面。陳羅密歐的狗女兒叫Tigger，平常可是形影不離，「牠很黏我，睡覺也要抱著牠睡」。黃俊雄則是兩年多前領養了繁殖場救出的種母，取名Bagel，他給Bagel此生從未感受過的愛，「牠可能受虐過，以前完全不能擁抱，心裡面有很多道牆，不敢正視人，領養牠的時候，牠已經8歲，不年輕了，我想給牠一個家，讓牠能夠安心度過晚年。」

陳羅密歐講到狗狗就露出慈父的神情。（圖／攝影林勝發）

陳羅密歐從小有氣喘，爸媽為了預防他不舒服，不讓他跟寵物太過靠近，但某天他心血來潮，突然有想養狗的衝動，因為那時候還沒有領養的概念，便跑去寵物店看，看到一對雪納瑞兄妹，「一開始，我想養男的，後來又被女生吸引多一點，回去想了一晚，決定就養女生。」果然，陳羅密歐回家後，媽媽非常生氣，他笑說：「媽媽臉都黑了，覺得我沒有先告訴她，罵了好幾個星期。」

陳羅密歐與他的寶貝狗女兒Tigger。（圖／拙八郎提供）

因為是第一次養狗，陳羅密歐非常寵愛Tigger，「好像戀人一樣，看著牠就充滿愛的感覺」，Tigger黏得緊，不僅天天要他抱著睡，他去年因為拍《你那邊怎樣·我這邊OK》常到台灣工作，他一整理行李，Tigger臉就垮下來，「我一拖行李，牠就很不開心，還爬進行李裡面，對著我哭。」

「Tigger分離焦慮很嚴重，牠的反應像是要世界末日了，我會很不忍心，但因為工作沒辦法，我不能心軟，只能忍住，連一眼都不看就出門」。為彌補這份虧欠，他出國一定帶禮物給Tigger，「我還去華山買了項圈送給牠，牠東西好多，其實牠根本不想穿衣服項圈，都是我硬要牠穿的。」

Tigger喜歡坐車，陳羅密歐一有空就開車載牠兜風。（圖／拙八郎提供）

「我車一到，牠就知道是我來了；我摸別人的狗，牠會用屁股撞開對方，來宣示主權 」，陳羅密歐笑說，確實把Tigger寵到公主病了，但他也很享受這種幸福，一收工就急著回家找Tigger，Tigger也成了他生活重心，Tigger喜歡兜風，他假日就開車帶牠到處去。

Tigger他從小養到大，現在已6歲了，養狗之後，氣喘沒有發作過，而且讓他變得更有耐心跟愛心，陳羅密歐說：「我們還會交換口水，牠會偷喝我杯子裡的東西，媽媽都說換一杯，我現在已經不在意牠的口水，牠喝過我還是會照喝，把牠當自己女兒，又有點女朋友的感覺，我們看對方眼神很有愛。」

男神黃俊雄不只受女生喜歡，還很有狗狗緣。（圖／拙八郎提供）

黃俊雄跟米格魯Bagel又是另一段感人的故事，他們相遇時，Bagel已經8歲，且因過去生活環境不好，Bagel有嚴重皮膚病，全身黃黃的，看起來雖然不是最討喜，卻最讓他心疼，「可能就是緣份吧，領養的地方有很多狗，我從很遠就看到牠，也只注意到牠，當天決定要帶牠回家」。

黃俊雄兩年多前領養Bagel，當時牠總露出憂鬱眼神。（圖／拙八郎提供）

「以前牠眼神很憂鬱很悲傷，可能受虐過，還會躲人。」黃俊雄很有耐心地為牠找醫生治療皮膚問題，也因為Bagel過去在繁殖場生活，沒有被教育過定點上廁所，讓他一度傷腦筋，「因為那時候牠也8歲了，要教育牠新的習慣不容易，牠又特別喜歡小便在地毯上，只好把家裡的地毯都拿掉，牠大小便在抹布上，只好當作是對的，就要常常清洗囉，因為不可能帶回來又不要牠，對牠要有很多耐心。」

黃俊雄用愛融化了原本不親人的Bagel。（圖／拙八郎提供）

「一開始牠像貓獨來獨往，完全不能擁抱，現在可以靠近牠，抱著牠睡覺」，Bagel改變很大，其實改變很大的還有黃俊雄自己，他小時候住在鄉下，曾被路上黑狗嚇到過，所以對狗有恐懼，但他長大後很自然地克服了，喜歡上狗狗，「之前爸爸走了，妹妹養的第一隻狗，牠好像感能感覺得到你傷心，會過來靠著你，這種感覺很奇妙。」

經過兩年時間，Bagel對環境更信賴，也開始會笑了。（圖／拙八郎提供）

黃俊雄從小喜歡動物，他也特別分享一個有趣又頗有陰影的故事，小時候他吵著爸爸要養雞，爸爸真買了一隻黑色的雞給他，但養沒多久，有一天突然就找不到這隻雞了，「後來發現，是被家人拿去燉湯了，我好傷心啊。」

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(中時電子報)