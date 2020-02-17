台灣燈會獲很多志工協助，其中，遠從日本而來，在燈會主展區擔任后里森林園區外語志工的草間俊介，協助日本遊客導覽、發送展區導覽手冊，他表示，喜歡台灣特別來台灣燈會擔任志工，特別肯定防疫工作，精彩燈會倒數計時，鼓勵更多遊客來台中賞燈。

擔任台灣燈會外語志工的草間俊介指出，他大概一年會來台灣遊玩一次，獲悉台灣燈會活動，報名來當志工，先前也曾到過台中，最喜歡風格復古的台中舊火車站。

草間俊介說，常看台灣的連續劇練習中文，閱讀燈會園區導覽手冊，引導日本遊客參觀台灣燈會，日本人對台灣這塊土地很有感情，引導參觀燈會，覺得很有意義。

全球都在警戒疫情，草間俊介強調，身在第一線服務的志工都要求戴口罩、噴酒精消毒是基本步驟，防疫周全，遊客安心賞燈。

祕書處長顏迺倫指出，迎接來自世界各地的遊客，展區隨處可見市府安排的府內工作人員、燈會禮賓大使及志工，分別穿上「深邃紫、艷黃綠迷彩」外套、「黑夜藍、迷幻紫」套裝及「黃藍撞色」外套等燈會制服穿梭服務，融合燈會意象，方便民眾識別。

志工服由民間贊助，採易識別的「黃藍撞色」可拆袖外套，可依氣候變化調整穿著，展現志工活力蓬勃精神，發揮移動式諮詢站功能。

(中時 )