新冠肺炎疫情升溫，台灣16日傳首例死亡個案，台東縣衛生局原本預期17日會出現搶買口罩民眾，但是一早在台東市衛生所及市區多家藥局，只有零星幾位民眾在排隊，未見搶買口罩長龍，衛生所人員推測，可能跟天氣變冷又下雨有關。

昨天早上8點30分前，在台東市衛生所排隊買口罩民眾寥寥無幾，比起前天全台303家衛生所加入實名制售口罩的人龍少了近8成， 衛生所員工表示，本來預期會大排長龍，沒想到來排隊的人這麼少，可能星期一上班日，加上天冷又下雨，家中老人不想出門。

在台東市衛生所排隊的李老先生說，雖然國內有人因新冠肺炎死亡，不過在台東其實還好，這是他首次來排隊買口罩，原因是日前去醫院沒有戴口罩不給進，他說，現在戴口罩反而是禮貌，所以就來排隊買口罩。

台東縣衛生局疾管科防疫人員表示，目前全縣負壓隔離病房共14間，前天國內出現首例確診死亡個案，讓全台疫情升溫，說基層醫護與衛政人員不緊張是騙人的，還好台東日前通報4個疑似病例均已排除，疫情相對單純，但仍全力戒備。

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(中時 )