日前罷韓團體送「功在高雄」4字匾額給關聖帝君還願，易經命理老師高煜霖對此認為「母湯」，恐有題錯字，褻瀆神明之虞！

高煜霖在《易經粉絲團》臉書粉專表示，罷韓團體得先擲爻請示神明，是否接受這匾額，如果接受，當然就沒問題；但若不接受，則要趕快換「題字」，以符合「身分」，避免犯忌諱。否則，恐淪為一場政治戲碼的兒戲而已。

高煜霖點出，罷韓團體送匾額，問題出在「功在高雄」的「功」字，通常給「功獎」，都是上給下。而罷韓團體送給神明此匾，不就意味罷韓團體的「位階」，比神明還高。還有「高雄」兩字，限縮了神明的影響力，只侷限在一個特定區域。神明是屬於全民的，影響力也是全面的，如此題字，易犯大不敬。

高煜霖建議，一般送神明匾額，比較白話的題字有「神恩浩蕩」、「香光永耀」、「神揚四海」等；如果要專業有含意，可參考「聲靈赫濯」、「垂恩儲祉」、「贊翼神功」等題字。這樣會比較符合彼此的「位階」，神明接受人民敬獻的「功德」會累積，也符合罷韓團體讓事情能順利進行，人員平安。

(中時電子報)