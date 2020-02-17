桃園機場第二航廈的出境大廳原本下午應該是旅客排隊出關的時段，如今只有零星旅客出境。（陳麒全攝）

桃園機場二月份入出境統計表，資料來源：桃園機場公司，製表：陳麒全

受到新冠肺炎NCP疫情影響，桃園機場的2月起的旅運量如雪崩式的下滑，由平常的平均每天約有近13萬左右入出境人次（含過境轉機），掉到現今每日只剩6、7萬左右人次，17日更已經掉到只剩不到6萬人次，創10年來的新低。

因應新冠肺炎疫情防疫的旅客入境管制措施，自本月10日起，兩岸航線的大陸航點大幅限縮，從全部的50處航點，目前只有5處機場可飛，而自港澳入境與轉機入境者，回台也要居家隔離14天，讓旅客自陸港澳搭機的意願也大幅降低。根據民航局最新統計，目前兩岸及港澳航班取消都已超過7成，和去年12月平均值相比，旅客量掉了逾8成。

民航局統計本月9日起至15日，全台機場包括桃園、松山、台中及高雄，兩岸航班數已從原本的542班，實際只執飛了131班，航班取消率76％；而班機的載客數也只有2萬6446人次，與去年12月平均值相比，旅運量減少了82.76％。

而港澳航線部分，包括桃園、松山、台中、高雄、花蓮及台南機場，9日至15日，原本應飛的522班，也只飛了146班，取消率72％；載客數只有2萬7522人次，與去年12月平均值相比，旅運量減少84.96％。

桃園機場去年全年旅運人數超過4600萬人次，平均每天約有12萬6000多人次，但自新冠肺炎疫情影響，陸港澳旅客管制入境，兩岸航班大砍後，17日的預估的旅運量，已經減少超過一半，只有59692人次，而18日預估的旅運量更只有54000人次，再創新低。如果未來航班持續減少，航空公司人員評估，旅運量還會繼續探底，今年要刷新去年的紀錄可能不容易，民航業的寒冬已經開始。

(中時 )