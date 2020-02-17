國民黨主席補選候選人郝龍斌表示，他當選黨主席，將採集體領導，開中常會必須發言討論，甚至表決，且將進行黨員總登記，建立精實的黨員數，去偽存正，他也反對參選黨主席要進行黨員連署。

郝龍斌說，他若當黨主席，黨裡主要的參與決策者都是以具民意基礎者為主，採集體領導、公職掛帥、內造政黨、組織再造，給青年人參與空間。他當副主席參加中常會，過去從沒表決過；未來黨主席開中常會不能沒主題、沒議題，連開會要幹什麼都不知道，要有討論題綱，大家都要發言，讓不同意見凝聚共識，甚至表決。他寧可關起門來砲火猛烈，不要開門之後，背後又幾枝暗箭，也就是不能「內鬥內行，外鬥外行」，去年有關選舉對他衝擊最大的，就是蔡英文、賴清德變成正副搭檔，「看看人家的黨是怎麼團結的？」國民黨這種文化不改，無法與他黨競爭。

至於副主席人數或目標人選？郝龍斌說，目前沒規劃要設幾位，也不對任何人作承諾或安排，但一個方向及原則，就是並非一定跟他好或想法一致的人，才能在團隊裡，而是要廣納百川，只要認同中華民國理念、願意一起打拚的人。「大家常講團結，只要跟我好，他就不跟我好，這算哪門子團結？」他常講大目標一致時，放下個人情緒或喜惡，朝同一方向走。

郝龍斌說，他當黨主席將推動黨員總登記，清查所有黨員，認同黨就來重新登記。這次補選打電話，很多人都不在了，因此黨員數並不實際，甚至其中有多少是否認同國民黨？他認為黨員要精實、去偽存正，數字不要浮誇。他也反對參選黨主席要進行黨員連署，一方面耗費很大的人力財力物力，又不實際，與其如此，不如要選黨主席的人交 1000萬元，沒拿到一定得票率就沒收，才更實際一些。

(中時 )