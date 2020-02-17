因應保德信金融集團全球布局策略調整，台灣保德信人壽將可能在今年底之前出售的消息不僅震撼國內壽險市場，也引起保德信人壽保戶的關心，保德信人壽17日特地針對此發表說明指出，在台所售出的保單都遵循台灣法規且受到保障，保戶不需採取任何行動，持有保單所保障的內容持續有效。

在國內屬於績優生的保德信人壽傳出出售，讓許多資深的保德信人壽員工震驚且不捨，因為這是在台灣一直堅持以壽險保障為優先的保險公司，也是許多保德信壽險顧問引以為傲的信念，壽險顧問擔心未來接手經營的新東家可能改變銷售策略，而讓這項優良的傳統就此消失。

不過，歷經國內多家保險公司出售易主，很多國人對於保單權益不會受到影響已經有了基本認知，所以並沒有保單解約等行為出現。

保德信人壽也特地在17日針對客戶權益在官網上說明，也有部分壽險顧問將聲明轉告保戶。內容包括保德信人壽將以客戶的權益為最優先，保德信人壽所售出的保單，皆遵循台灣的法規並由法律所保障，您擁有的有效保單所提供之保障，將維持不變且持續有效。

另外，保德信人壽客戶擁有的有效保單之條款內容都將維持不變，包括保單條款本身的保障、保單借款以及其他的契約變更的服務。因此保戶不需要採取任何的行動。

(工商 )