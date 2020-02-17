國民黨主席補選候選人郝龍斌表示，他若當選黨主席，為健全財務，黨公職及黨職募款責任金必須落實，否則即不予提名或解職，目前的中央黨部若租金負擔太高，會考慮搬遷他處。此外，黨員黨費一定要每年按時繳，他反對1次繳3年的作法，是否提高黨費並不重要，重點是黨的組織要精實。

他說，國民黨要財務改革，除了志工化之外，也可讓民代聘有志日後從政的年輕助理兼任黨工，由民代與黨各付一半薪水，民代還可決定助理去留，如此一來，年輕黨工有發展機會，也一定會好好推動黨務，黨的預算可省一半。

此外，公職及黨職募款責任金一定要落實，來充裕黨部，不能讓黨主席及地方主委一個人負擔，天天跑三點半。民代若不繳就取消提名資格，畢竟靠黨的名義當選，若對黨基本的支持都沒有，談不上認同，也沒有黨紀，就沒有意義；若是中常委或中央委員在當年度未落實募款，就馬上取消資格，由後續者遞補。

郝龍斌說，他當主席也會積極對外募款。但黨若得不到認同，募款會很困難，因此要積極改變形象，取得認同，讓人家覺得支持國民黨有意義，才能募到款。

至於中央黨部是否搬遷？郝龍斌說，黨部辦公室要消除衙門的感覺，讓大家可親近，這是關鍵。另外爭取年輕人認同、參與黨務，他也會設虛擬黨部，一方面也可省很多錢，但並非不要實體黨部，不過若目前全台各地黨部租金一年高達7900萬元，一定大幅撙節，連中央黨部也可以考慮搬遷他處，但一定要方便黨員及民眾接觸。

(中時 )