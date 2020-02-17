「威士特丹號」爆發新冠肺炎個案，高雄計程車司機人心惶惶，有運將乾脆休息放大假，也有人為討生活，歹命大嘆得面對「恐懼」。高市計程車公會理事長甘光華表示，原本受疫情影響，已接不太到客人了，如今心情更是七上八下，整體業績差了4、5成。

甘光華透露，上周交通局就已追蹤曾接觸這批郵輪乘客的計程車司機，大家心裡當然會擔心，難免「皮皮挫」，雖然生意差，但大多還是會出來跑。目前高雄港區也因郵輪事件，沒有排班司機進駐。

甘光華提到，這一陣子營運差了4、5成，客人都不出門，也不去百貨公司、觀光景點；而乘客上車前，司機會先主動詢問有無中港澳旅遊史或發燒等狀況，但無從進一步查證，也不能挑客人。

陳姓女司機表示，自己在夢時代門口排班10幾年，這是最慘的一次，生意少了約7成，以前有日本、韓國、香港等遊客，最近都沒有什麼散客；她提到，過去馬英九執政時，有油料津貼補助，最高1個月到4500元，建議政府多少能在油價上補助。

蔡姓司機反倒樂觀說，這波疫情是全世界的危機，一切順其自然，他有耳聞其他同業乾脆不出來「跑」，但他為了養家還是得出門。他建議政府發放消費券，刺激觀光旅遊內需市場，才有民眾願意出門消費，如此有助於整體經濟循環。

高市交通局監理科長李啟清指出，高雄計程車共有15家衛星車隊跟電台，領照9100台，每天發售7260片口罩給司機外，同時請司機配合做環境清潔消毒作業因應。

(中時 )