受新冠肺炎疫情影響，台東關山天后宮已延續至少60年的外縣市參拜會香活動，經媽祖指示，今年將暫緩舉行，至於何時恢復辦理，將等疫情獲得控制後，再請示媽祖裁示。

新冠肺炎疫情升溫，台東縣關山鎮天后宮主委方瑞清說，今年元宵節當天，全體委員共同擲筊請示媽祖後，決定每年到外縣市友宮廟會香活動將暫緩舉行。

方瑞清表示，關山天后宮每年元宵節後到媽祖生日前，都會循例到台中大甲鎮瀾宮、嘉義新港奉天宮等多個外縣市媽祖廟參拜會香，今年元宵節當天，管委會選了3月17日、4月9日請示媽祖，擲筊後都是笑筊，第3次再請示是否暫緩舉行，得到聖筊。

他說，關山天后宮到外縣市會香至少有60年歷史，以往挑兩個日子請示，媽祖都會其中擇 1，但今年2個日子都未獲媽祖同意，這還是第一次，再請示「是否暫緩」才獲媽祖同意，因此決定暫緩。

至於每年農曆3月24日，媽祖生日隔天，關山天后宮會舉辦遶境活動，為關山地區消災解厄、祈求國泰民安，風調雨順，今年是否如期舉行，也要再請示媽祖。

(中時 )